Назвали "Талибаном": у пропагандистов вспыхнуло из-за "Путин – ху*ло" от ВСУ

Российские пропаганды устроили истерику на телевидении из-за хита "Путин ху*ло". На этот раз из-за исполнения песни военными угрожают разрывом отношений.

Одиозная ведущая пропагандистских программ Ольга Скабеева назвала это оскорблением всего русского народа. На обсуждение вдохновенного исполнения песни выделили эфир программы.

Напомним Украинские военные на репетиции парада спели "Путин ху*ло": эффектное видео

Реакция россиян на "Путин – х*йло" от военных

В сети 18 августа появилось видео репетиции парада к 30 годовщине Независимости Украины. В записях украинские военные маршируют песню "Путин ху*ло".

Украинский "Талибан", так можно теперь называть соседнее государство, пробил новое дно,

– с ходу начала эфир Скабеева.

Кстати, что касается "Талибана", то это высказывание от Скабеевой выглядит неоднозначно. Ведь Россия братается с талибами и заявила, что имеет с ними хорошие отношения.

Скабеева заявила: если этих украинцев не накажут публично, то "украинско-российским отношениям хана". Пропагандистка самоуверенно пригрозила: если эту кричалку используют на параде, то "будут последствия".

. Хит "Путин – х*йло" стал мемом и одновременно одной из массовых традиций для украинцев. Впервые его использовали в 2014 году, когда началась война на Донбассе. С тех пор этой песней украинцы выражают негативное отношение к Путину и его политике. Например, последнее масштабное исполнение этого хита состоялось во время игры сборных Украины и Северной Македонии в Бухаресте на стадионе.

Между тем автор сообщения отмечает: военные обязательно исполнят этот хит на параде.

Конечно будем, даже не сомневайтесь! Ярко запылало на рассее,

– заметил военный Анатолий Штефан.