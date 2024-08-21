Возможно, будут говорить о дальнобойном оружии: когда будет следующий "Рамштайн"

Военно-воздушные силы США в Европе назвали дату, когда состоится очередной "Рамштайн". Заседание в этом формате станет 24-м.

В формате "Рамштайн" сотрудничают более 50 стран, которые координируют поставки оружия Украине. В июне к ним присоединилась и Аргентина.

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Дата следующего "Рамштайна"

6 сентября 2024 года министр обороны США Ллойд Остин проведет встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии,

– передает "Радио Свобода".

Ранее The Sunday Times предположили, какие темы могут затронуть на встрече. По их данным, Великобритания будет требовать от европейских союзников прислать больше оборудования и предоставить Киеву большую свободу действий по его использованию в России.

Правительство Кира Стармера давит на Германию по передаче ракет Taurus и на Францию с США относительно разрешения бить Storm Shadow. Впрочем, союзники боятся "эскалации" в отношениях с Россией – мол, та может применить ядерное оружие.

О необходимости в дальнобойном оружии чуть ли не ежедневно говорит Владимир Зеленский. На днях он заявил: Украина не нуждалась бы в физическом заходе на Курщину, если бы партнеры сняли все ограничения по дальнобойности. Ведь Силы обороны зашли на территорию России ради защиты украинских граждан в приграничье и уничтожения российского потенциала агрессии.