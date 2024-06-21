Российская ПВО имеет проблемы, унаследованные еще со времен СССР: одна из них очень жгучая

В Советском Союзе противовоздушная оборона не была на высоте. Например, немецкий пилот Матиас Руст в 1987 году смог посадить самолет прямо на Красной площади, обойдя всю ПВО.

В материале 24 Канала "Для чего Украина массово уничтожает ПВО россиян в Крыму и помогут ли им новейшие С-500" мы подробно изучили ситуацию с воздушной защитой россиян. Заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский перечислил, с какими проблемами сталкиваются оккупанты сейчас.

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Какие проблемы имеет российская ПВО

Сейчас россияне все больше ограничены количеством систем противовоздушной обороны. Они создали "Панцири" с целью защиты от БПЛА, но, как мы видим, – неэффективно. Они начали устанавливать их на башни и крыши домов, потому что система радиолокации на этих средствах не работает в тех условиях, с которыми они столкнулись,

– рассказал Храпчинский.

Обнаруживать беспилотники было трудно еще со времен СССР, ведь они летают на низких высотах и часто просто незаметны для радаров. Украина также унаследовала эту проблему. Рецепт – во внедрении новых технологий.

Силы обороны смогли увеличить дальность поражения своих дронов. И она постоянно растет. Поэтому для россиян проблема беспилотников становится все более глобальной.

"Многие системы ПВО россияне переместили из своего глубокого тыла ближе к линии фронта, чтобы защищать оккупационные войска. Однако, очевидно, россияне не рассчитывали на то, что глубокий тыл на расстоянии 1 000 километров может быть уязвим к украинским атакам. Поэтому в попытке пополнить потери систем ПВО в Крыму россиянам придется снова обнажать определенные участки на своей территории. И вопрос еще в том, как долго те системы проживут на полуострове", – подытожено в материале.