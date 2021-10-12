В частности, говорится об участии представителя коллаборационистов в терроризме на оккупированной территории Донбасса. Так называемого депутата должны осудить заочно.
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"Депутата" могут осудить на 15 лет
По результатам досудебного расследования выяснили, что мужчина является "депутатом" в оккупированной Донецкой области с ноября 2018 года. Он участвовал в массовых мероприятиях оккупационной администрации. Мужчина пропагандировал идею легитимности псевдореспублик среди местных жителей области.
Сейчас обвинительный акт направили в Селидовский городской суд для рассмотрения. Злоумышленника будут судить заочно за то, что он скрывается на временно оккупированной территории Донецкой области.
Максимальное наказание по санкциям статей – до 15 лет за решеткой.
Оккупированные территории Украины: последние новости
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