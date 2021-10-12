Зокрема, мовиться про участь представника колаборантів у тероризмі на окупованій території Донеччини. Так званого депутата мають засудити заочно.

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"Депутата" можуть засудити на 15 років

За результатами досудового розслідування з'ясували, що чоловік є "депутатом" на окупованій Донеччині з листопада 2018 року. Він брав участь у масових заходах окупаційної адміністрації. Чоловік пропагував ідею легітимності псевдореспублік серед місцевих мешканців області.

Зверніть увагу! Так званий депутат висвітлює чинну владу України як ворожу та неприйнятну, а також часто проводить активну агітацію щодо цього.

Наразі обвинувальний акт скерували до Селидівського міського суду для розгляду. Зловмисника судитимуть заочно через те, що він переховується на тимчасового окупованій території Донецької області.

Максимальне покарання за санкціями статей – до 15 років за ґратами.

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