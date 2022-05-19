Не бойтесь называть вещи своими именами: Садовый встретил во Львове представителя Святого Престола

Андрей Садовый в четверг 19 мая встретился с представителем Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Во время этого мэр Львова призвал представителей Ватикана называть вещи своими именами.

Об этом Андрей Садовый рассказал в телеграме. Он отметил, что секретарь по межгосударственным отношениям Святого Престола Пол Ричард Галлагер прибыл во Львов из Ватикана.

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Молчание Ватикана воспринимают как измену

Андрей Садовый подчеркнул, что во Львове одна из самых больших католических общин в Украине. Поэтому отсутствие заявлений со стороны Ватикана воспринимается возмутительно.

Инициативы о единении украинцев и россиян, а еще больше – молчания Ватикана, многие львовяне воспринимают очень больно – как измену,

– подчеркнул он.

Глава Львовского городского совета добавил, что в противостоянии Украину сейчас поддерживают самые могущественные государства со всего мира. В то же время следует понимать, что у Ватикана есть особая сила. И говорится не об оружии, а о слове.

Он вспомнил визит папы Иоанна Павла II в 2001 году. Тогда он навестил Львов и призвал украинцев не бояться. Сейчас с таким же призывом выступили в городе, но адресуется он уже Святому Престолу.

Не бойтесь называть вещи своими именами!

– подчеркнул Садовый.

Папа Римский вызвал неоднозначное отношение

В начале мая стало известно, что Папа Римский решил ехать не в Украину, которая страдает от войны, а именно в Россию. Мол, он хочет лично пообщаться с Владимиром Путиным и повлиять на него, чтобы он прекратил войну.

В МИД Украины отреагировали на соответствующую инициативу. Там подчеркнули, что ни Украина, ни другое государство, ни НАТО не являются виновниками этой войны. Ее развязал Путин. И ни он, ни само государство-агрессор останавливаться не планирует. И это должно быть понятно как для Понтифика, так и для сообщества по всему миру.

Впоследствии Папа Римский провел встречу с супругами защитников Мариуполя. Понтифику они передали фотографии бойцов, которые получили ранения от российских военных. Впоследствии супруги военные отметили, что Папа Римский искренне стремится к эвакуации защитников Мариуполя. А во время разговора с ними он держал женщин за руки и выглядел обеспокоенно.

Владимир Зеленский в интервью итальянскому каналу прокомментировал ситуацию с желанием Папы уладить конфликт между украинцами и россиянами. Президент Украины отметил, что российский флаг стал символом убийств. Так что ни о каком примирении и речи не может быть, ведь между народами произошел ментальный раскол.

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