Не боюсь, что распадется монобольшинство, – новая глава "слуг" Шуляк
Источник:24 канал
Новая председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк планирует изменения в структуре политсилы в частности. Вместе с тем она подчеркнула, что не боится распада монобольшинства.
Также Шуляк отметила, что сейчас во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде есть 241 человек. Однако не все они могут присутствовать в Раде из-за пандемии.
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"Я не боюсь, что распадется монобольшинство, боюсь, что если мы будем затягивать принятие определенных решений, то мы не выполним программу. Мне кажется, что это страшнее", – сказала председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
Политик Александр Качура отмечал, что Елена Шуляк уже предложила создать новые высшие органы в партии. В частности, речь идет о дисциплинарном совете, который будет рассматривать вопрос "зашкваров" членов партии на всех уровнях.
Елена Шуляк о монобольшинстве: смотрите видео 24 канала
Шуляк стала председателем партии "Слуга народа": коротко
- На съезде "Слуги народа" 15 ноября народные депутаты избрали новую главу партии. Соответствующую должность заняла Елена Шуляк.
- Она заменила на посту Александра Корниенко. Именно Корниенко предлагал Шуляк на должность председателя партии. Первый вице-спикер сказал, что политику уже удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив.
- В то же время Елена Шуляк назвала самую слабую для "Слуги народа" область. Соответствующую ситуацию будут исправлять уже в ближайшее время – проблему решать в первую очередь.