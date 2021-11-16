Не боюсь, что распадется монобольшинство, – новая глава "слуг" Шуляк

Новая председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк планирует изменения в структуре политсилы в частности. Вместе с тем она подчеркнула, что не боится распада монобольшинства.

Также Шуляк отметила, что сейчас во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде есть 241 человек. Однако не все они могут присутствовать в Раде из-за пандемии.

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"Я не боюсь, что распадется монобольшинство, боюсь, что если мы будем затягивать принятие определенных решений, то мы не выполним программу. Мне кажется, что это страшнее", – сказала председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Политик Александр Качура отмечал, что Елена Шуляк уже предложила создать новые высшие органы в партии. В частности, речь идет о дисциплинарном совете, который будет рассматривать вопрос "зашкваров" членов партии на всех уровнях.

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