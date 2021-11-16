Також Шуляк зазначила, що наразі у фракції "Слуга народу" у Верховній Раді є 241 людина. Проте не всі вони можуть бути присутні у Раді через пандемію.
Зверніть увагу Олена Шуляк – нова голова партії "Слуга народу": біографія політикині
"Я не боюсь, що розпадеться монобільшість, боюсь, що коли ми будемо затягувати ухвалення певних рішень, то ми не виконаємо програму. Мені здається, що це страшніше", – сказала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
Політик Олександр Качура зазначав, що Олена Шуляк вже запропонувала створити нові вищі органи у партії. Зокрема, мовиться про дисциплінарну рада, що розглядатиме питання "зашкварів" членів партії на всіх рівнях.
Олена Шуляк про монобільшість: дивіться відео 24 каналу
Шуляк стала головою партії "Слуга народу": коротко
- На з'їзді "Слуги народу" 15 листопада народні депутати обрали нову очільницю партії. Відповідну посаду обійняла Олена Шуляк.
- Вона замінила на посаді Олександра Корнієнка. Саме Корнієнко пропонував Шуляк на посаду голови партії. Перший віцеспікер сказав, що політикині вже вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив.
- Водночас Олена Шуляк назвала найслабшу для "Слуги народу" область. Відповідну ситуацію виправлятимуть вже найближчим часом – проблему розв'язуватимуть першочергово.