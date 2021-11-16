Також Шуляк зазначила, що наразі у фракції "Слуга народу" у Верховній Раді є 241 людина. Проте не всі вони можуть бути присутні у Раді через пандемію.

Зверніть увагу Олена Шуляк – нова голова партії "Слуга народу": біографія політикині

"Я не боюсь, що розпадеться монобільшість, боюсь, що коли ми будемо затягувати ухвалення певних рішень, то ми не виконаємо програму. Мені здається, що це страшніше", – сказала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Політик Олександр Качура зазначав, що Олена Шуляк вже запропонувала створити нові вищі органи у партії. Зокрема, мовиться про дисциплінарну рада, що розглядатиме питання "зашкварів" членів партії на всіх рівнях.

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