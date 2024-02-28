Не будем козлом отпущения, – из-за протестов фермеров Кулеба обратился к ЕС с жестким заявлением

Дмитрий Кулеба обратился к Европе из-за протеста фермеров. Глава МИД заявил, что мы не будем "козлом отпущения, который будет терпеть все эти безосновательные нападки".

В интервью "Голосу Америки" министр сказал, что ситуация с протестами фермеров очень сложная и очень простая одновременно. Кулеба объяснил, что ситуация сложная, потому что не только в Польше переложили всю ответственность за проблемы европейских фермеров на Украину, пишет 24 Канал.

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Что сказал Кулеба о ситуации с протестом фермеров

Почему никто не говорит о российском зерне, которое поступает на европейский рынок... Почему никто из европейских фермеров не борется с зерном, которое в огромных объемах поступает на рынок Европы. Раскрутили одну тему, что во всем виновата Украина. Такое понимание существует на уровне этих протестующих,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что правительствам стран надо начать честно говорить со своими фермерами, что Украина не является ключевой проблемой. Зато проблема гораздо шире, и не надо все сваливать на нас.

"Мы не являемся, не были и не будем козлами отпущения, которые будут терпеть все эти безосновательные нападки. Там, где нужно будет действовать жестко, мы будем действовать жестко. И пусть потом не обижаются, что мы проявили характер... Мы и дальше будем жестко защищать свои экономические интересы", – сказал Кулеба.

Министр пояснил, что в Варшаве Киев имел "очень длинный и откровенный" разговор с польской стороной.

"Правительства Польши и Украины работают над решением, потому что этот конфликт никому не нужен, и есть искреннее желание избегать любых обострений. Но дальше будут дополнительные провокации, мы понимаем, что россияне и их агенты будут нагнетать эту историю, а потому надо держать голову холодной и быстро принимать решения", – заявил министр иностранных дел.

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