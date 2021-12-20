Не было запросов: СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили

В СБУ говорят, что не получали запросов от уполномоченных органов относительно того, есть ли у Гогилашвили российский паспорт. Первостепенную проверку должна осуществить Государственная миграционная служба.

Об этом в СБУ сообщили на запрос СМИ. В Службе безопасности подчеркнули, что выполняют свои задачи в соответствии с полномочиями, определенными Конституцией.

К теме Гогилашвили прокомментировал уголовные дела против него и паспорт России

Вопрос гражданства – не в компетенции СБУ

В ходе проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, СБУ прорабатывает пакет документов, которые Служба получает от Национального агентства по вопросам государственной службы Украины,

– пояснили в СБУ.

В Службе безопасности лишь прорабатывают наличие у кандидатов на такие должности допуска к гостайне. Еще один пункт – отношение к персонально-качественному учету военнообязанных СБУ.

В СБУ отметили, что вопрос гражданства не относится к их компетенции. Что касается допуска к гостайне, то его предоставили после запроса МВД.

Читайте также "Заместителем министра его": в сети показали копа, остановившего Гогилашвили

Что известно о российском паспорте Гогилашвили:

Журналисты-расследователи нашли данные Гогилашвили в Федеральной налоговой службе России.

Бывший замглавы МВД получил российский паспорт еще в 2003 году в Ростове-на-Дону.

Зато украинский паспорт он получил уже в 2010 году.

Скандально известным Гогилашвили стал после инцидента 11 декабря на блокпосту в Краматорске.

Он набросился на правоохранителей за то, что его не узнали и остановили автомобиль.

Смотрите видео разборок Гогилашвили на блокпосту: