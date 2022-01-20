Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала. По его словам, к этому не приведут даже дипломатические усилия.
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"Москва может только в одном случае отказаться от плана – если сильно испугается, если риски будут слишком большими: военные, ну гибели солдат и военная техника. Однако никоим образом не дипломатические усилия", – подчеркнул правозащитник.
Как рассказал Фейгин, в нынешней ситуации это не поможет, ведь например, Владимир Путин и Джо Байден разговаривали о возможном наступлении России уже не один раз и это вовсе не ослабило давление и напряжение со стороны Кремля.
Фейгин отметил, что в Кремле могут также испугаться последствий внутри самой России в случае наступления на Украину.
Военное поражение приведет и к политическому поражению Путина и его окружения. Этого они действительно могут испугаться,
– добавил правозащитник.
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Фейгин рассказал о вероятном наступлении России на Украину: смотрите видео
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