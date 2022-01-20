Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу. За його словами, до цього не призведуть навіть дипломатичні зусилля.
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"Москва може тільки в одному випадку відмовитися від плану – якщо сильно злякається, якщо ризики будуть надто великими: військові, ну загибель солдатів, і воєнна техніка. Однак жодним чином не дипломатичні зусилля", – наголосив правозахисник.
Як розповів Фейгін, у теперішній ситуації це не допоможе, адже, наприклад, Володимир Путін та Джо Байден розмовляли про ймовірний наступ Росії вже не один раз й це зовсім не послабило натиск та напругу з боку Кремля.
Фейгін зауважив, що у Кремлі можуть також злякатися наслідків всередині самої Росії у разі наступу на Україну.
Воєнна поразка призведе й до політичної поразки Путіна та його оточення. Цього вони справді можуть злякатися,
– додав правозахисник.
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Фейгін розповів про ймовірний наступ Росії на Україну: дивіться відео
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