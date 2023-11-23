Не достигла цели, – в ОВА рассказали о взрыве и куда враг целился ракетой в Кривом Роге

В ночь на 23 ноября враг пытался нанести ракетный удар по Криворожскому району. Россия планировала атаковать объект инфраструктуры.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА. К счастью, ракета не достигла цели.

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Россия пыталась атаковать Кривой Рог

Поздним вечером 22 ноября в ряде областей объявили воздушную тревогу. Мониторинговые телеграм-каналы начали сообщать о пролете ракет неизвестного типа. Через несколько минут после объявления тревоги в районе Кривого Рога раздались взрывы.

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул ночью уточнил, что ситуация в городе спокойная. На утро в Днепропетровской ОВА сообщили, что Россия пыталась нанести ракетный удар по объекту инфраструктуры.

Около полуночи взрыв прогремел в Криворожском районе. Враг направил ракету на объект инфраструктуры. Обошлось без погибших и пострадавших,

– сообщили в ОВА.

Вилкул также заявил, что взрыв, который вечером 22 ноября слышали жители Кривого Рога, – это была попытка России нанести ракетный удар.

Вместе с тем других обстрелов в Криворожском районе не было. Однако российская армия в очередной раз обстреляла Красногригорьевскую общину Никопольского района из артиллерии. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Жителей Кривого Рога предупредили о взрывах

Вилкул предупредил, что 23 ноября в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере "№3" ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". По его словам, взрыв могут услышать жители нескольких районов. Он призвал жителей Кривого Рога не паниковать, если в указанное время раздастся взрыв.

"Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет", – предупредил Вилкул.

Враг накапливает ракеты в Крыму

В ОК "Юг" сообщили, что на территории Крымского полуострова россияне развернули мощный хаб военного ресурса. В частности, враг накопил на временно оккупированных территориях ракеты типа "Калибр" и "Оникс".

"Мы опираемся на данные Главного управления разведки. Знаем, что на Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса, в частности, ракеты типа "Калибр", – сообщила Наталья Гуменюк.

Вместе с тем Гуменюк подчеркнула, что у Украины есть данные относительно того, где оккупанты хранят эти ракеты.