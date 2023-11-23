Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА. На щастя, ракета не досягла цілі.

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Росія намагалася атакувати Кривий Ріг

Пізно ввечері 22 листопада у низці областей оголосили повітряну тривогу. Моніторингові телеграм-канали почали повідомляти про проліт ракет невідомо типу. Через кілька хвилин після оголошення тривоги в районі Кривого Рогу пролунали вибухи.

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уночі уточнив, що ситуація в місті спокійна. На ранок в Дніпропетровській ОВА повідомили, що Росія намагалася завдати ракетного удару по об'єкту інфраструктури.

Близько опівночі вибух пролунав у Криворізькому районі. Ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури. Минулося без загиблих та постраждалих,

– повідомили в ОВА.

Вілкул також заявив, що вибух, який увечері 22 листопада чули мешканці Кривого Рогу, – це була спроба Росії завдати ракетного удару.

Разом з тим, інших обстрілів у Криворізькому районі не було. Проте російська армія вкотре обстріляла Червоногригорівську громаду Нікопольського району з артилерії. На щастя, минулося без руйнувань та постраждалих.

Жителів Кривого Рогу попередили про вибухи

Вілкул попередив, що 23 листопада о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі "№3" ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". За його словами, вибух можуть почути мешканці кількох районів. Він закликав жителів Кривого Рогу не панікувати у разі, якщо у зазначений час пролунає вибух.

"Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає", – попередив Вілкул.

Ворог накопичує ракети в Криму

В ОК "Південь" повідомили, що на території Кримського півострову росіяни розгорнули потужний хаб військового ресурсу. Зокрема, ворог накопичив на тимчасово окупованих територіях ракети типу "Калібр" та "Онікс".

"Ми спираємось на дані Головного управління розвідки. Знаємо, що на Кримському півострові у ворога розгорнуто потужний хаб військового ресурсу, зокрема, ракети типу "Калібр"", – повідомила Наталія Гуменюк.

Разом з тим Гуменюк наголосила, що Україна має дані щодо того, де окупанти зберігають ці ракети.