Не дождавшись решения суда, сторонники Порошенко начали расходиться

Суд 17 января должен объявить решение о мере пресечения для Петра Порошенко. У здания Печерского суда собрались многие сторонники пятого президента, однако со временем люди начали расходиться.

Люди стояли там почти весь день. Однако суд уже около 4 часов находится в совещательной комнате, поэтому участники акции начали расходиться. Уже к 22:00 их существенно стало меньше.

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Заметим, ранее сообщалось, что судье Алексею Соколову стало плохо. Якобы вызвали медиков. Первыми об этом заявили сторонники Порошенко. Правда, в суде все отрицали.

Что известно о деле Порошенко

Порошенко избирают меру пресечения по делу о государственной измене. Речь идет о поставках угля с оккупированных территорий.

По информации следствия, в 2014 – 2015 годах Порошенко использовал свои полномочия президента, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР. Все для того, чтобы подписать контракт на поставку угля с оккупированных территорий Донбасса. Кроме того, в деле фигурирует пророссийский нардеп Виктор Медведчук. Он якобы исполнял роль "коммуникатора" между Украиной и Россией.

17 декабря Порошенко проигнорировал следователей, которые вручали ему повестку в ГБР. На видео, которое обнародовало ведомство, заметно, как политик садится в авто и фактически убегает. Пятый президент уехал за границу. Он объяснял, что у него были запланированные встречи в Варшаве.

Уже 20 декабря нардепу объявил о подозрении.



Людей возле суда стало меньше / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Сторонники Порошенко расходятся, смотрите видео: