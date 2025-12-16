Не хочется, чтобы те части плана, которые были удалены, появились снова, – Зеленский

Некоторые пункты первоначального мирного плана были деструктивными для Украины, из-за чего их изъяли из проекта. По словам Владимира Зеленского, сейчас важно, чтобы эти пункты не появились снова в будущем.

Об этом Владимир Зеленский сказал в разговоре с журналистами, сообщает 24 Канал.

Как сейчас выглядит мирный план?

Владимир Зеленский объяснил, что начальная версия мирного плана состояла из 28 пунктов: некоторые из них не соответствовали позиции Украины.

Важно, что их сегодня нет. Это не значит, что у нас идеальный на сегодня план, но это очень рабочая версия. Я благодарю американцев за это партнерство,

– подчеркнул президент.

В то же время, глава государства подчеркнул, что Украина должна оставаться очень внимательной. По словам Зеленского, соответствующие сигналы уже были переданы партнерам, чтобы положения, которые ранее изъяли из проекта, не появились в будущем в других документах.

Напомним, 15 декабря в Берлине прошли переговоры между Зеленским и лидерами стран ЕС, к которым присоединились генсек НАТО и представители США. СМИ сообщают, что в ходе разговора сторонам удалось добиться общей позиции по ряду вопросов, хотя некоторые темы еще нуждаются в обсуждении.

Украина рассчитывает на 5 документов, часть из которых касается гарантий безопасности, которые проголосуют и утвердят в Конгрессе.

Какие гарантии безопасности может получить Украина?