Когда Украина получит самые крепкие гарантии от НАТО: мощное заявление Зеленского о будущем

Владимир Зеленский заявил, что пока Украина не в НАТО, ей нужны гарантии безопасности, зафиксированные на бумаге. После окончания войны никто не может гарантировать "невозвращение Путина"

Украинский лидер отметил, что рисков сейчас много, поэтому все договоренности лучше всего зафиксировать на бумаге. Очень важно избежать ситуации, когда кто-то из мировых лидеров попытается продвинуть нарратив "наше общество устает, наша экономика устает, извините, мы не можем предоставлять соответствующие объемы". В таком случае антипутинская коалиция может быть просто разрушена.

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Зеленский напомнил, что Украина воюет за всех. Санкции, которые вводят против России, – помощь не только Украине, но и всему цивилизованному миру.

Хорошей площадкой для оформления гарантий украинский лидер считает предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

Если у нас нет гарантий, если у нас нет сигналов по поводу будущего членства в Альянсе, что нам там делать. Зачем нас зовут на этот саммит? Если мы понимаем, что нас там не ждут, и юридические гарантии на бумаге никто не даст, для чего мы встречаемся. Когда мы приезжаем на саммит НАТО – это четкий сигнал нашему обществу, что нас там видят, и я не хочу участвовать в политическом театре. Я хочу, чтобы наше общество знало, каким будет вызов, потому что это – ответ на многое,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что от Вильнюса должен пойти шаг вперед к НАТО или шаг к откровенности. В то же время, украинский лидер уверен: Украине дадут самые крепкие гарантии. Если бы этого не произошло, это стало бы откровенным сигналом, что страны все-таки боятся России.

Украина не просит принять ее в НАТО во время войны, потому что не хочет, чтобы общество разделилось. Украине, чтобы победить, не нужны войска других государств. Однако после войны должен быть соответсвующий союз, который обеспечит невозвращение России.