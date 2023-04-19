"Не хотел отвлекать": Путин назвал причину "поездки" на Херсонщину и Луганщину

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы находился в Херсонской и Луганской областях "буквально день назад". Он утверждает, что целью визита была встреча с захватчиками.

Об этом диктатор заявил на совещании с российским правительством. Заявления Путина цитируют российские СМИ, сообщает 24 Канал.

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Что там снова наговорил диктатор

Путин заявил, что "уехал" на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей, чтобы встретиться с оккупантами и не отвлекать их с места дислокации надолго, потому что "обстановка требует быть на месте".

Вы точно знаете, что буквально день назад я побывал и в Херсонской области, и в Луганской. Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте,

– заявил Путин.

А еще диктатор заявил, что во время своей так называемой поездки на временно оккупированные территории обнаружил "проблемы с доставкой грузов" из-за очередей на КПП, в частности, на границе Луганской и Ростовской областей.

"Визит" Путина на оккупированные территории