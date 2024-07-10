Не хотим эскалации, – Белый дом о сбивании ракет с территории Польши над Украиной

В администрации Джо Байдена в очередной раз прокомментировали возможность сбивания российских ракет над Украиной с территории Польши. Там указали, что против такого подхода, потому что стремятся "предотвратить эскалацию".

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Он убежден, что эскалация конфликта не пойдет на пользу ни Украине, ни Польше.

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Сбивание ракет над Украиной

Джон Кирби отметил, что США хотят искать способы, чтобы Украина была эффективной, однако страна не хочет эскалации.

Это было бы нехорошо для украинцев, это было бы нехорошо для поляков, это было бы нехорошо для кого-то. Мы не хотим, чтобы Путин получил аргументы, что война была спровоцирована НАТО, что это война между Россией и Западом или между Россией и США,

– сказал он.

Представитель Белого дома заявил, что правительство Польши должно установить и объявить о своих собственных процедурах самообороны. В то же время Кирби подчеркнул, что определение или конкретное сбивание будет актом самообороны или эскалации зависит от конкретных обстоятельств, сопровождающих событие.

К слову, недавно премьер Дональд Туск заявил, что Польша готова передавать нашей стране собственные истребители МиГ-29. Единственным условием является то, что НАТО позволит заменить эти самолеты более современными аналогами. По словам Туска, передача этих самолетов не должна происходить "за счет безопасности Польши".