Не хотят быть "мясом": неизвестный бросил коктейль Молотова в военкомат Симферополя

В России и на временно оккупированных территориях мужчины всеми способами пытаются избежать мобилизации. На этот раз неизвестный попытался сжечь военкомат в Симферополе.

Об этом сообщили российские СМИ и ряд пропагандистских телеграмм-каналов, передает 24 канал. Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 29 мая.

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Неизвестный бросил коктейль Молотова в военкомат Симферополя

Неизвестный ночью перелез через забор и проник на территорию военкомата во временно оккупированном Крыму. После этого мужчина бросил в окно на цокольном этаже здания бутылку с зажигательной смесью . Уточняется, что это произошло на улице Сельвинского в Симферополе.

Коктейль Молотова разбился о решетку на окне здания военкомата, впрочем, пожар в результате этого, к сожалению, не вспыхнул . Мужчина после совершённого скрылся с места происшествия. Симферопольскую так называемую "полицию" вызвал охранник объекта, однако "преступника" оккупационным "правоохранительным" органам поймать не удалось.

К слову, мужчина избежал задержания, впрочем, по факту совершенного в местном участке так называемой "полиции" открыли дело по статье о хулиганстве.

Другие подобные инциденты

Военные коматы в России в течение полномасштабного вторжения страны-агрессорки в наше государство пытаются поджечь или повредить не впервые.

В русском Нижневартовске военкомат вспыхнул в ночь на 4 мая. Первый коктейль Молотова погас сразу, в результате взрыва второго вспыхнула деревянная обшивка. Российские полицейские обнаружили на месте пожара еще одну неиспользованную бутылку с зажигательной смесью, впрочем, подозреваемых им найти не удалось.

В начале марта в городе Луховице Московской области мужчина сжег местный военный комиссариат. Задержанный россиянин объяснил, что не хотел идти на войну против Украины и таким образом собирался уничтожить личные дела призывников и сорвать мобилизацию.

8 мая от коктейля Молотова вспыхнул первый этаж военкомата в городе Череповец Волгоградской области. Забросали здание зажигательной смесью двое парней.

18 апреля то же произошло в поселке Зубова Поляна , что на Мордовии. "Горячие" коктейли разрушили комнаты военкомата, где хранились данные призывников. Нападающих найти не удалось.

В ночь на 18 мая пылал Щелкивский военкомат в Подмосковье. В здание бросили два коктейля Молотова. Как следствие, были повреждены архивы с документами.

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