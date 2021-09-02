Не хватает еды и лекарств: Афганистан близок к гуманитарной катастрофе
Источник:ООН
В Организации объединенных наций заявили, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы. ООН пытается сделать все возможное, чтобы избежать этого. Просят о международной поддержке.
В Афганистане наблюдается острый недостаток продовольствия. Об этом заявил координатор гуманитарной помощи ООН Рамиз Алакбаров.
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Не хватает еды и лекарств
Больше половины афганцев не знают утром, удастся ли им сегодня поесть,
– отметил Алакбаров.
Кроме того, Афганистан нуждается в медикаментах. Аэропорт Кабула закрыт, поэтому ООН с партнерами ищут другие пути, чтобы привезти гуманитарную помощь.
Привезли медикаменты
Грузы доставляют на машине из Пакистана, а на днях в Афганистан даже прибыл первый самолет с 37,5 тоннами медикаментов. Представитель ООН рассказал, что они рассчитаны на 200 тысяч человек. Лекарства доставили в 20 больниц.
Также в Афганистан привезли 600 тонн продовольствия.
"Оно особенно необходимо детям, половина которых скоро окажется на грани истощения", – резюмировал Алакбаров.
Что происходит в Афганистане
- Талибы захватили Кабул 15 августа. После этого из страны эвакуировали иностранцев.
- Вечером 30 августа американские военные покинули страну, а боевики заявили о полном "освобождении" Афганистана.
- Перед тем они объявили всеобщую амнистию для чиновников и заявили, будто хотят хороших отношений со всем миром.