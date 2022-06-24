Не хватает "пушечного мяса": оккупанты мобилизуют мариупольцев под видом трудоустройства

Российские оккупанты продолжают совершать беспредел на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Мариуполе они начали скрытую мобилизацию местных мужчин, выдавая ее за трудоустройство.

Об этом 24 каналу сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что во временно оккупированном городе российские захватчики постоянно пытаются мобилизовать местных мужчин во вражескую армию.

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Россияне ищут "пушечное мясо"

По его словам, сначала российские оккупанты пытались мобилизовывать мариупольцев через вербовку в якобы охрану тюрем. Однако им это не удалось.

Сейчас захватчики хотят это сделать через вербовку в какие-то вымышленные "частные охранные агентства". Впрочем, как заметил Андрющенко, не ясно, что в полностью разрушенном россиянами Мариуполе можно охранять.

"Из наших источников известно, что людей хотят одеть в форму, "подтянуть" где-то по учениям, которые якобы для охраны, а затем погнать "стеречь" окопы на 1 – 2 линии фронта, поскольку россиянам действительно не хватает "пушечного мяса", – заявил Андрющенко.



Оккупанты обманом мобилизуют мариупольцев / Фото с телеграма "Андрющенко Time"

Что ждет мобилизованных Россией украинцев

Он подчеркнул, что все люди, особенно мужчины, которые остаются на временно оккупированных территориях по личным причинам и до сих пор колеблются эвакуироваться на свободную часть Украины, должны знать, что россияне штурмуют одинаково.

Первоначально первыми идут мобилизованные с оккупированных территорий Донецкой области. Когда они заканчиваются, идут все остальные, а заканчиваются они очень быстро, поскольку мы понимаем, кого мобилизуют, и как их используют,

– подчеркнул советник.

Андрющенко призвал всех мужчин с временно оккупированных территорий не сомневаться, а по возможности немедленно эвакуироваться. Он отметил, что россияне будут продолжать мобилизацию местных, поэтому велика вероятность, что мобилизованные врагом украинцы очень быстро погибнут на передовой.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

Несмотря на сложнейшую ситуацию во временно оккупированном Мариуполе, теперь там загорелась законсервированная свалка. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, пожар не прекращается уже 3 дня.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты готовятся к контрнаступлению наших военных. Отмечается, что изверги строят фортификационные сооружения под видом жилых домов, а мариупольцев хотят использовать, как живой щит.

Главное управление разведки МО Украины сообщило, что российские изверги проводят во временно оккупированном Мариуполе "перепись населения" и требуют у местных оставить свои отпечатки пальцев. Кроме того, оккупанты цинично предлагают услуги по захоронению за 10 000 гривен.

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