Про це 24 каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що в тимчасово окупованому місті російські загарбники постійно намагаються мобілізувати місцевих чоловіків до ворожої армії.

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Росіяни шукають "гарматне м'ясо"

За його словами, спочатку російські окупанти намагались мобілізовувати маріупольців через вербування до нібито охорони в'язниць. Однак їм це не вдалося.

Зараз загарбники хочуть це зробити через вербування в якісь вигадані "приватні охоронні агенції". Утім, як зауважив Андрющенко, не зрозуміло, що в повністю зруйнованому росіянами Маріуполі можна охороняти.

"З наших джерел відомо, що людей хочуть одягнути в форму, "потягати" десь по навчаннях, яке нібито для охорони, а потім погнати "стерегти" окопи на 1 – 2 лінії фронту, оскільки росіянам справді не вистачає "гарматного м'яса", – заявив Андрющенко.



Окупанти обманом мобілізовують маріупольців / Фото з телеграму "Андрющенко Time"

Що чекає на мобілізованих Росією українців

Він наголосив, що всі люди, а особливо чоловіки, які залишаються на тимчасово окупованих територіях з особистих причин та досі вагаються евакуюватись на вільну частину України, повинні знати, що росіяни штурмують однаково.

Спочатку першими йдуть мобілізовані з окупованих територій Донецької області. Коли вони закінчуються, йдуть усі інші, а закінчуються вони дуже швидко, оскільки ми розуміємо, кого мобілізовують, і як їх використовують,

– підкреслив радник.

Андрющенко закликав всіх чоловіків з тимчасово окупованих територій не вагатись, а за можливості негайно евакуйовуватись. Він зазначив, що росіяни продовжуватимуть мобілізацію місцевих, тому є велика ймовірність, що мобілізовані ворогом українці дуже швидко загинуть на передовій.

Ситуація в Маріуполі: останні новини

Попри надзвичайно складну ситуацію в тимчасово окупованому Маріуполі, тепер там загорілося законсервоване сміттєзвалище. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, пожежа не припиняється вже 3 день.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти готуються до контрнаступу наших військових. Зазначається, що нелюди будують фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків, а маріупольців хочуть використати, як живий щит.

Головне управління розвідки МО України повідомило, що російські нелюди проводять в тимчасово окупованому Маріуполі "перепис населення" та вимагають у місцевих залишити свої відбитки пальців. Крім того, окупанти цинічно пропонують послуги з поховання за 10 000 гривень.

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