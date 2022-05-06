Не идите в Мемориал, – мэр Харькова призвал 9 мая оставаться дома

Власти Харькова призывают горожан не ходить в мемориал Славы 9 мая. Дело в том, что россияне могут готовить провокации в этот "сакральный" для них день.

Об этом эксклюзивно в комментарии 24 канала сказал мэр Харькова Игорь Терехов. Он обратился ко всем харьковчанам.

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Хочу попросить, 9 мая не ходите в Мемориал. Я знаю, что эта традиция всегда была у нас в Харькове и стране,

– подчеркнул Терехов.

Однако учитывая циничность агрессора, он может ударить по мемориалу. Более того, по нему стреляли неоднократно.

Так что 9 мая стоит вспомнить всех освободителей Украины, которые являются гордостью для нас, дома.

"К мемориалу мы обязательно сходим все вместе после победы и обязательно почтим тех людей, которые отстояли Украину в той далекой войне против фашистских оккупантов и сейчас – против российских", – добавил он.

О переименовании улиц и площадей

Кроме этого, как добавил Терехов, из-за нападения России на Украину в Харькове переименуют улицы, скверы и площади, связанные с государством-агрессором.

Сегодня однозначно не должно быть у нас в названиях улиц, площадей, спусков, шоссе названий российских городов. Это моя четкая позиция,

– подчеркнул городской голова.

Также Харьков разорвет любые отношения с российскими городами-побратимами. По его мнению, это "братство" заканчивается плохо.

Вскоре эти решения будут вынесены на обсуждение в сессионный зал.

Россия готовится к провокациям 9 мая

Россияне активно готовятся к празднованию 9 мая и делают все возможное для того, чтобы посвятить событию хоть какую-то "победу" в войне с Украиной.

В Минобороны Украины сообщили, что для российских властей дата 9 мая стала "сакральной". В этот день в Украине могут быть обострения ситуации на фронте.

По данным украинской разведки, российские захватчики готовят "парад" 9 мая в превращенном в руины Мариуполе.

Россия также в этот день может прибегнуть к новым провокациям. Поэтому украинцам важно быть бдительными и соблюдать простые правила. В частности, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко подчеркнул, что категорически запрещено посещать леса и лесопосадки в регионах, где временно находились вражеские войска – на Киевщине, Сумщине, Черниговщине и т.д.

Поэтому украинцам важно быть бдительными и соблюдать простые правила. В частности, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко подчеркнул, что категорически в регионах, где временно находились вражеские войска – на Киевщине, Сумщине, Черниговщине и т.д. Также украинцев просят воздержаться от массового собрания.

Какая ситуация в Харьковской области

Харьков и область с первых дней войны страдают от мощных обстрелов российских военных. Оккупанты обстреливают гражданское население. 5 мая стало известно, что ВСУ переходят в контратаку на Харьковском и Изюмском направлениях.

Еще раньше украинским защитникам удалось освободить село Руськая Лозовая. Именно оттуда российские оккупанты били по Харькову.

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