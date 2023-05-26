Не имеет аналогов в России только одно

Тактическая спецоперация в Белгородской области, явно планировавшаяся как диверсионная вылазка для оттягивания резервов врага с фронта, неожиданно превратилась в почти полноценные боевые действия. На той территории России, которую в мире (пока) признают российской.

Почему в Украине не будет так, как в Белгороде

Конечно, это благодаря мужеству и изобретательности участников спецоперации. Но нельзя не учитывать выдающуюся и уникальную глупость россиян и их неспособность адекватно и быстро реагировать на непредсказуемые обстоятельства.

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Такие операции обычно длятся около суток. Именно так было в предыдущий раз, когда российские патриоты, которые воюют с путинизмом при поддержке Украины, посетили несколько деревень в Брянской области. Однако сейчас все продолжалось несколько суток.

Чтобы выжать диверсантов из Белгородской области, недоимперии пришлось не только перебрасывать войска из резерва, но и использовать артиллерию и авиацию. То есть разрушать дома своих граждан на своей территории, как они делают на нашей.

Справедливость существует, но пока ее мало.

Выводы в связи с этой успешной спецоперацией следующие.

Во-первых, на территории Украины нечто подобное невозможно в принципе. В отличие от России у нас обязательно будет серьезное сопротивление любым диверсантам. Обратите внимание, что в Украине, конечно, есть те, кто считает Россию своей и готов ее поддерживать. Однако они ограничиваются нытьем в соцсетях или индивидуально сотрудничают с российскими спецслужбами, выступая в роли наводчиков их ракет.

Никаких организованных групп на территории Украины, которые проводят поджоги и взрывы, уничтожают поезда – не существует. Пророссийское подполье даже открытки расклеивать не решается, не то чтобы здесь захватывать населенные пункты.

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Россия держится на понтах

Это говорит о том, что у нас действительно отечественная освободительная война против захватчиков. Хотя образ конкретно такой войны тщетно пробуют сделать для недоимперии российские пропагандисты.

Во-вторых, Украина и мир получили очередное наглядное подтверждение, что Россия – огромный симулякр, в который верят лишь отдельные умственные извращенцы. Их пограничная служба и Росгвардия не способны защищать свою границу. "Кинжалы" уязвимы (именно поэтому сейчас арестовывают разработчиков). Российская ПВО дырявая и не в состоянии перехватывать современные ракеты и самолеты НАТО.

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Хотя недоимперия остается крайне опасной для людей – как для населения соседних стран, так и для тех, кто внутри.

Вот что российское на самом деле не имеет аналогов в мире, так это уровень самовозвеличивания, сумасбродных понтов о "Третьем Риме", а также уникальный цивилизационный путь этого государства. Все эти очень дорогие украшения разваливаются при столкновении с реальностью.

Это дает очередные основания надеяться на успешное украинское наступление и победу в целом.