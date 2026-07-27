"Не имеют права притворяться жертвой": Украина жестко ответила на угрозы Ирану

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на угрозы Ирана после заявлений о якобы атаке на иранское судно. В Киеве отметили, что именно Тегеран - соучастник российской агрессии и не может называть себя жертвой.

Об этом исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига написал на своей странице в X.

Как Украина прокомментировала угрозы Ирану?

В Киеве отмечают, что угрозы Тегерана безосновательны, ведь Иран является прямым соучастником российской агрессии против Украины, потому что с начала полномасштабного вторжения поставляет России вооружение, которым убивают украинцев.

Иран не имеет права притворяться жертвой, не говоря уже о том, чтобы оправдывать свои угрозы абсурдными ссылками на Устав ООН,

– заявил Сибига.

Он также отметил, что своими заявлениями Тегеран пытается отвлечь внимание международного сообщества от российского террора против гражданского судоходства в Черном море, представляющего угрозу мировой продовольственной безопасности.

По словам министра, эти попытки без успеха. Сибига подчеркнул, что атаки России на свободу мореходства станут одной из главных тем срочного заседания Совета Безопасности ООН, и Украина ожидает решительной реакции международного сообщества.

Напомним, Иран уже неоднократно угрожал Украине. Тегеран обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспийском море.

Глава комиссии по вопросам нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизе снова пригрозил Украине, заявив, что Тегеран "не оставляет без ответа никакого действия" против себя. По его словам, "Украина тоже в скором времени может понять", что любые действия против Ирана имеют последствия.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Иран фактически уже является участником войны, поскольку с первых лет полномасштабного вторжения поставляет России ударные дроны "Шахед", технологии их производства и другое вооружение.