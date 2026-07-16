Не Клименко: Зеленский выдвинул нового кандидата на пост министра обороны
Владимир Зеленский выдвинул нового кандидата на пост министра обороны Украины. Президент предложит на эту должность нынешнего временно исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару.
Об этом Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.
Что сказал Зеленский по поводу кандидатуры Хмары на пост министра?
Украинский лидер подчеркнул, что обсудил с Евгением Хмарой проведение дальних операций против России, а также обеспечение подразделений безопасности и Сил обороны Украины необходимыми средствами.
Важно, что есть стратегическое видение того, как Украине активно действовать и в дальнейшем для защиты нашей независимости и принуждения России к дипломатии. Евгений Хмара приобрел большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна сосредоточиться наша оборона в этой войне,
– написал Зеленский.
Он также отметил, что украинские власти продолжат реализовывать все активные программы по развитию и укреплению Сил обороны, от прямого финансирования боевых бригад и справедливого распределения личного состава по бригадам до максимального обеспечения НРК всеми типами дронов и оперативной реализации договоренностей с партнерами.
"Считаю, что в сложившихся условиях реальная результативность в дальнобойности, действительно сильная работа в сфере безопасности, которая обеспечит контроль за внутренней ситуацией в частях Сил обороны, и реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины должны стать преимуществом и на посту министра обороны Украины", – подчеркнул президент.
В итоге Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны, в частности продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых он с ним говорил.
После того как будут соблюдены необходимые юридические процедуры, я обращусь к парламентариям с просьбой поддержать кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины. Слава Украине!
– подытожил глава государства.
Напомним, что бывшего уже министра внутренних дел Игоря Клименко рассматривали в качестве одного из кандидатов на пост министра обороны Украины. Владимир Зеленский заявил, что у Клименко "есть потенциал обеспечить поставки и устранить позорные моменты бусификации".
По состоянию на 16 июля Верховная Рада не избрала министра обороны, поскольку не получила представления от президента. Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, в свою очередь, сообщал, что, согласно данным его источников, Клименко пока отказывается идти в министры обороны.