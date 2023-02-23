Россия в этом случае – разменная монета. Китай просто хочет сохранить свои позиции и усилить их на геополитической арене. Стране абсолютно неважно, где будет Россия и как она будет выглядеть. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Для внутренней пропаганды Китая поражение России будет очень опасным, – международник

Китай не будет поддерживать Россию

Сначала в Москве раздались заявления со стороны Китая, затем – из самого Пекина. Накануне Энтони Блинкен говорил о красных линиях и оружии на Мюнхенской конференции. Дмитрий Кулеба сказал, что Китай передал нам тезисы своего мирного плана, мы их изучим и произведем собственную политическую оценку.

Впрочем, недавно появилось заявление постоянного представителя Китая при ООН Чжан Цзюна о том, что Китай никогда не применял формулировку "мирный план". "Это документ с изложением позиции, которая будет отражать последовательную позицию Пекина по этому вопросу. Мы будем и дальше подчеркивать важность уважения к суверенитету и территориальной целостности всех стран", – подчеркнул Цзюнь.

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По словам Жданова, очевидно, Китаю не удалось согласовать с Москвой ничего из того, что предлагалось. Ван И встречался с Путиным, и, вероятнее всего, они не достигли договоренностей. Диктатор не пошел на компромисс даже с Китаем.

Очень важное, на мой взгляд, заявление. Это свидетельствует о том, что Китай не договорился с Россией ни о чем в контексте своих мирных инициатив по урегулированию конфликта и вынужден был сделать шаг назад,

– подчеркнул Жданов.

Все говорили о "мирном плане": и американские политики, и Энтони Блинкен, и Дмитрий Кулеба, и китайские представители. Это очень резкое откатывание назад, акцентирует Жданов, мол, это позиция. Однако она базируется на уважении суверенитета и территориальной целостности всех государств. Это означает, что компромиссов по уступкам территорий Украиной в пользу России не будет.

"Если не договорились Пекин и Москва, то говорить о поставках оружия мы, надеюсь, не будем. Значит, Китай не собирается оказывать России военную поддержку в этом конфликте", – подытожил Жданов.

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