Росія у цьому випадку – розмінна монета. Китай просто хоче зберегти свої позиції та посилити їх на геополітичній арені. Країні абсолютно неважливо, де буде Росія і як вона виглядатиме. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал.

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Китай не підтримуватиме Росію

Спершу у Москві пролунали заяви з боку Китаю, потім – з самого Пекіна. Напередодні Ентоні Блінкен говорив про червоні лінії та зброю на Мюнхенській конференції. Дмитро Кулеба сказав, що Китай передав нам тези свого мирного плану, ми їх вивчимо і зробимо власну політичну оцінку.

Втім, нещодавно з'явилася заява постійного представника Китаю при ООН Чжан Цзюна про те, що Китай ніколи не застосовував формулювання "мирний план". "Це документ з викладенням позиції, що відображатиме послідовну позицію Пекіна з цього питання. Ми будемо і надалі підкреслювати важливість поваги до суверенітету й територіальної цілісності усіх країн", – наголосив Цзюнь.

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За словами Жданова, вочевидь, Китаю не вдалося погодити з Москвою нічого з того, що пропонувалося. Ван Ї зустрічався з Путіним, і, найімовірніше, вони не досягли домовленостей. Диктатор не пішов на компроміси навіть з Китаєм.

Дуже важлива, на мій погляд, заява. Це свідчить про те, що Китай не домовився з Росією ні про що в контексті своїх мирних ініціатив врегулювання конфлікту і змушений був зробити крок назад,

– підкреслив Жданов.

Всі говорили про "мирний план": і американські політики, і Ентоні Блінкен, і Дмитро Кулеба, і китайські представники. Це дуже різке відкочування назад, акцентує Жданов, мовляв, це позиція. Проте вона базується на повазі до суверенітету й територіальній цілісності усіх держав. Це означає, що компромісів щодо поступок територій Україною на користь Росії не буде.

"Якщо не домовилися Пекін та Москва, то говорити про постачання зброї ми, сподіваюся, не будемо. Значить Китай не збирається надавати Росії військову підтримку у цьому конфлікті", – підсумував Жданов.

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