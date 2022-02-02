Не мог контролировать, – "слуга" о слухах, что Трухин "заведовал" зарплатами в конверте
Источник:24 канал
Появилась информация, что Александр Трухин был ответственным за зарплаты в конвертах для "слуг народа". Однако в партии это отрицают.
Мол, Трухин не мог контролировать такой процесс. Об этом в эфире 24 канала сообщила народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина.
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"Слуга" Бардина: Я не получаю зарплату в конверте
Она отметила, что о зарплатах в конвертах для "слуг народа" точно не может ничего комментировать, потому что такого факта якобы нет.
Я лично могу это утверждать на разных площадках, журналистам. Никакой зарплаты в конверте я лично не получаю. Поэтому априори Трухин, наверное, не мог это контролировать,
– сказала Бардина.
По ее словам, Трухин был председателем Полтавского областного отделения партии "Слуга народа". Однако его якобы уже уволили с этой должности.Напомним! Трухина исключили из партии "Слуга народа". Поэтому он не сможет выполнять полномочия председателя Полтавской областной организации партии.
"Мне кажется, что наша задача сегодня – реагировать правильно, и это происходит. Такая реакция есть", – добавила нардеп.
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