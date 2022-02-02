Мовляв, Трухін не міг контролювати такий процес. Про це в ефірі 24 каналу повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Марина Бардіна.

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"Слуга" Бардіна: Я не отримую зарплату в конверті

Вона зауважила, що про зарплати в конвертах для "слуг народу" точно не може нічого коментувати, тому що такого факту нібито немає.

Я особисто можу це стверджувати на різних майданчиках, журналістам. Жодної зарплати в конверті я особисто не отримую. Тому апріорі Трухін, напевно, не міг це контролювати,

– наголосила Бардіна.

За її словами, Трухін був головою Полтавського обласного осередку партії "Слуга народу". Однак його нібито вже звільнили з цієї посади.

Нагадаємо! Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Відтак він не зможе виконувати повноваження голови Полтавської обласної організації партії.

"Мені здається, що наша задача сьогодні – реагувати правильно і це відбувається. Така реакція є", – додала нардепка.

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