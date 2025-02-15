Не могу гарантировать, – Рютте о заявлении Келлога о сроках урегулирования войны

На Мюнхенской конференции 15 февраля спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что война в Украине должна закончиться менее чем за год и взял 180 дней, чтобы привлечь к этому все стороны. По этому поводу высказался генсек НАТО Марк Рютте.

Он сказал, что не может этого гарантировать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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"Было бы замечательно"

Рютте заметил, что закончить так быстро войну "было бы замечательно".

Я не могу гарантировать, что это будет сделано за 180 дней. Это было бы замечательно, но я не могу этого гарантировать,

– сказал генсек НАТО.

Также он отметил, что не знает, как будут развивать переговоры, потому что они еще не начались.

Рютте подчеркнул важность прислушиваться к мнению Украины, а также заверил, что украинская команда обязательно будет участвовать в переговорах.

"Поэтому не буду спекулировать на том, какие шаги могут быть сделаны дальше. И, кстати, это будет очень зависеть от того, что решит президент Зеленский и его команда. Они обязательно будут за столом переговоров, потому что это касается их страны", – заявил он.

К слову, Кит Келлог также заявил, что "физически" не видит за столом переговоров Европу. Однако, отметил, что ее интересы будут учитываться.

На это уже отреагировал президент Зеленский. "Посмотрим", – сказал он.

Глава государства считает, что именно Украина должна определять, кто будет за столом переговоров.