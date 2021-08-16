Не может, – юрист объяснил, почему Чаус не получит условный срок
Источник:24 канал
Скандального Николая Чауса оставили под домашним арестом. Дело экс-судьи имеет определенный политический характер.
Поэтому Чаус, в частности его сторона защиты, однозначно это будет использовать. Об этом в эфире 24 канала сообщил член Автомайдана и юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько.
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Статья предусматривает реальную меру наказания
Относительно получения неправомерной выгоды Чаусу грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. О небольшом условном сроке не говорится.
Не может (получить условный срок – 24 канал),
– сказал Валько.
Он отметил, что если доказательства будут достаточными для обвинительного приговора, то та статья, которую инкриминируют Чаусу, предусматривает только реальную меру наказания в виде лишения свободы.
Но это произойдет исключительно в том случае, если суд расценит все доказательства, которые предоставила сторона обвинения, достаточными для постановления обвинительного приговора.
"Предварительная информация о Чаусе – все указывает на то, что не должно быть проблем у прокуратуры с этим делом", – сказал юрист.
По делу есть 3 уголовных производства
Юрист ЦПК напомнил, что в деле есть 3 уголовных производства:
- о получении взятки в 2016 году;
- относительно якобы его похищения и возвращения в Украину;
- относительно его незаконного пересечения границы на территорию Молдовы.
Валько отметил, что 2 из этих дел – в Национальном антикоррупционном бюро расследований, 1 – в Службе безопасности Украины.
"Если говорить о деле относительно взятки, то досудебное расследование в нем завершили. Сторона защиты ознакомится с материалами дела. Его будут рассматривать в Высшем антикоррупционном суде и через некоторое время мы будем иметь какое-то конечное судебное решение", – пояснил эксперт.
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Чаус – под домашним арестом
Относительно меры пресечения, как отметил Валько, 16 августа апелляционная палата ВАКС оставила в силе круглосуточный домашний арест.
Но нужно помнить, что его выбирали до 18 августа. То есть фактически через 2 дня эта мера завершается.
"Сегодня в Антикоррупционном суде будут рассматривать ходатайство о продлении круглосуточного домашнего ареста после 18 августа. Пока неизвестно, что будет через 2 дня", – добавил юрист.Напомним! На апелляции бывший судья заявил, что его держали в подвале 4 месяца. Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение о мере пресечения для Чауса. Он продолжит находиться под круглосуточным домашним арестом. Заседание прошло в закрытом режиме.
Что известно о деле Чауса: кратко
- Чаусу инкриминируют получение в 2016 году 150 тысяч долларов взятки за условный срок для 74-летней женщины, торговавшей наркотиками. Полученные деньги судья хранил в стеклянных банках.
- После выдвижения обвинений судья бежал в Молдову, где просил политического убежища, но получил отказ. Несмотря на это, экс-судья жил там вплоть до весны 2021 года, когда его якобы похитила группа неизвестных вооруженных людей в Кишиневе.
- Через 1,5 месяца после своего исчезновения Чаус внезапно обнародовал видеообращение, в котором сказал, что его не похищали, и пообещал разоблачительные заявления.
- Он появился в Винницкой области. В шортах пришел в сельсовет.
- Детективы НАБУ устроили погоню за автомобилем СБУ, в котором якобы везли Чауса. Место пребывания бывшего судьи было неизвестно несколько дней, пока его не нашли в "Феофании".