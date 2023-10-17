"Россия не может ничего противопоставить": в Воздушных силах прокомментировали работу ATACMS

Первые факты применения ATACMS по местам расположения оккупантов заставят тех передислоцироваться. Информации о потерях захватчиков от удара американского оружия пока нет.

Применение украинцами ATACMS в эфире телемарафона прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Стоит отметить, что ночью действие этих ракет можно было заметить во временно оккупированных Бердянске и Луганске.

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Ситуация будет меняться

Юрий Игнат подчеркнул, что пока рано говорить о результатах удара ATACMS по Бердянску и Луганску. Точные данные о потерях россиян впоследствии предоставит украинская разведка.

Надо дождаться все же данных разведки, дождаться спутниковых снимков, информации, возможно, от других источников и тогда мы будем точно знать, чтобы не рассказывать сейчас сколько уничтожили эту технику,

– сообщил спикер.

В Воздушных силах добавили, что сам факт применения такого вооружения на таком большом расстоянии уже означает, что ситуация на поле боя будет меняться. Россия не может ничего ему противопоставить. Враг будет вынужден перемещаться, как это было после "хлопков" на аэродромах.

Первое применение ATACMS: что известно

Президент Украины 17 октября в своем традиционном вечернем обращении подтвердил, что США передали нашему государству долгожданные ракеты ATACMS. Также Владимир Зеленский добавил, что ракеты уже "себя показали".

Сообщается, что Украина тайно получила модификацию с кассетными боеприпасами – меньшими бомбами, которые могут наносить ущерб на большой территории. Максимальная дальность американских ракет может достигать 300 километров, однако, скорее всего, полученное ВСУ вооружение может преодолевать расстояние в 160 километров.