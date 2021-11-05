Не может вспомнить имена некоторых людей, – из-за голодовки у Саакашвили провалы в памяти
Источник:"Грузия онлайн"
Саакашвили голодает уже более месяца в тюрьме в Рустави. По словам защитников, у бывшего президента Грузии значительно ухудшилось состояние здоровья, в частности, у него случаются провалы в памяти.
Об этом рассказал адвокат Саакашвили Ника Гварамия. Он подчеркнул, что физически политик сильно изменился.
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У Саакашвили уже серьезные проблемы с памятью
Физически это очень заметно, но главное то, что он уже имеет проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти,
– сказал защитник.
Пока бывший грузинский президент с трудом вспоминает имена некоторых своих друзей. Это проявляется во время разговора. Больше деталей Гварамия не сообщил, ведь по его мнению, о диагнозе должны информировать медики.Обратите внимание! Саакашвили до сих пор отказывается от сотрудничества с медицинским консилиумом, он просит об альтернативной комиссии врачей.
Адвокат просит о встрече с Патриархом Грузии
Гварамия просит о встрече с Патриархом Грузии Илией II. Адвокат хочет лично проинформировать патриарха о состоянии дел и услышать его позицию.
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Что известно о состоянии Саакашвили:
- Саакашвили приехал в Грузию накануне проведения первого тура местных выборов.
- 1 октября его сразу задержали в Батуми, ведь экс-президента признали виновным по нескольким делам.
- В пенитенциарном учреждении в Рустави Саакашвили начал голодовку, его состояние здоровья вызывает значительное беспокойство.
- По словам нардепа Елизаветы Ясько, он похудел на 20 килограммов.
- К президенту Зеленскому обратилась мать политика с просьбой забрать его на лечение в Украине.
- С просьбой прекратить голодовку к Саакашвили обратился и мэр Львова Андрей Садовый.