Не может вспомнить имена некоторых людей, – из-за голодовки у Саакашвили провалы в памяти

Саакашвили голодает уже более месяца в тюрьме в Рустави. По словам защитников, у бывшего президента Грузии значительно ухудшилось состояние здоровья, в частности, у него случаются провалы в памяти.

Об этом рассказал адвокат Саакашвили Ника Гварамия. Он подчеркнул, что физически политик сильно изменился.

Ранее Денисова встретилась с матерью и возлюбленной Саакашвили

У Саакашвили уже серьезные проблемы с памятью

Физически это очень заметно, но главное то, что он уже имеет проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти,

– сказал защитник.

Пока бывший грузинский президент с трудом вспоминает имена некоторых своих друзей. Это проявляется во время разговора. Больше деталей Гварамия не сообщил, ведь по его мнению, о диагнозе должны информировать медики.

Адвокат просит о встрече с Патриархом Грузии

Саакашвили до сих пор отказывается от сотрудничества с медицинским консилиумом, он просит об альтернативной комиссии врачей.

Гварамия просит о встрече с Патриархом Грузии Илией II. Адвокат хочет лично проинформировать патриарха о состоянии дел и услышать его позицию.

К теме У Саакашвили начались проблемы с сердцем, – врач

Что известно о состоянии Саакашвили: