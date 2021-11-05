Не может вспомнить имена некоторых людей, – из-за голодовки у Саакашвили провалы в памяти

5 ноября 2021 , 21:29
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Источник:

"Грузия онлайн"

Саакашвили голодает уже более месяца в тюрьме в Рустави. По словам защитников, у бывшего президента Грузии значительно ухудшилось состояние здоровья, в частности, у него случаются провалы в памяти.

Об этом рассказал адвокат Саакашвили Ника Гварамия. Он подчеркнул, что физически политик сильно изменился.

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У Саакашвили уже серьезные проблемы с памятью

Физически это очень заметно, но главное то, что он уже имеет проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти,
– сказал защитник.

Пока бывший грузинский президент с трудом вспоминает имена некоторых своих друзей. Это проявляется во время разговора. Больше деталей Гварамия не сообщил, ведь по его мнению, о диагнозе должны информировать медики.

Обратите внимание! Саакашвили до сих пор отказывается от сотрудничества с медицинским консилиумом, он просит об альтернативной комиссии врачей.

Адвокат просит о встрече с Патриархом Грузии

Гварамия просит о встрече с Патриархом Грузии Илией II. Адвокат хочет лично проинформировать патриарха о состоянии дел и услышать его позицию.

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Что известно о состоянии Саакашвили:

  • Саакашвили приехал в Грузию накануне проведения первого тура местных выборов.
  • 1 октября его сразу задержали в Батуми, ведь экс-президента признали виновным по нескольким делам.
  • В пенитенциарном учреждении в Рустави Саакашвили начал голодовку, его состояние здоровья вызывает значительное беспокойство.
  • По словам нардепа Елизаветы Ясько, он похудел на 20 килограммов.
  • К президенту Зеленскому обратилась мать политика с просьбой забрать его на лечение в Украине.
  • С просьбой прекратить голодовку к Саакашвили обратился и мэр Львова Андрей Садовый.
Автор: Ірина Пундор