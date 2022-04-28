Не надо просто так говорить о ядерном оружии, – Байден резко высказался о провале Путина

То, что Россия запугивает мир применением ядерного оружия, является свидетельством краха политики Путина. Чтобы скрыть это, Россия ищет внешних врагов, на которых можно переадресовать ответственность за провал так называемой "спецоперации".

Это во время выступления с заявлением о поддержке Украины подчеркнул Джо Байден, сообщает 24 канал.

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Байден о провале Путина

В своей пропаганде Россия неоднократно использовала нарратив, будто на территории Украины идет война против НАТО. Джо Байден заявил, что это полная чушь, а подобные высказывания лишь подчеркивают слабость Кремля.

Ощущается отчаяние России по поводу провала целей, которые перед собой поставило их командование,

– отметил президент США.

Он отметил, что украинцы действительно имеют определенное обеспечение, чтобы противиться нападению России, однако ни США, ни НАТО не вовлечены в уничтожение их армии.

Байден добавил, что еще одно свидетельство поражения России – прямые угрозы миру.

Не нужно просто так говорить о ядерном оружии. Это провал Путина, который уже начал это подчеркивать,

– подчеркнул он.

Байден добавил, что сейчас власти США готовы к любым действиям России, в том числе и против Америки.

Байден отметил, что в США готовы принять украинских беженцев. По его словам, Вашингтон разработал специальную программу, призванную помочь украинцам.

Обращение Джо Байдена от 28 апреля: онлайн-трансляция