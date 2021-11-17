Не нашли новизну, хотя работа идеальная, – Кива о лишении звания кандидата наук
Источник:24 канал
Илью Киву лишили звания кандидата наук. Сам нардеп заверил, что отреагировал на эту новость спокойно. Он считает свою научную работу идеальной и ничего в ней не будет менять.
Всю ситуацию одиозный нардеп назвал провокацией. Все якобы из-за того, что лишали его научного звания в день обысков.
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"В 14:00 во время обысков в доме моего ребенка мне позвонили из Министерства образования и сказали, что через 15 минут начнется заседание экспертного совета, где рассмотрят мою диссертацию", – рассказал Кива.
Нардеп не смог быть на заседании, уже впоследствии узнал вывод совета.
Было ли это спланированной акцией – не знаю, но совет вынес очень интересное решение. Плагиата нет, защита принимается, но, как оказалось, новизны в моей диссертации не хватает,
– пояснил Кива.
Сам нардеп с этим не соглашается. Он оценивает свою работу высоко и менять в ней ничего не будет. "Зачем? Она идеальна", – заверил Кива.Справка. Правоохранители наведались к скандальному Киве с обысками 16 ноября.
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Диссертация Кивы: что известно
- Кива еще 26 апреля заявил, что защитил кандидатскую диссертацию. Члены научного совета присвоили ему научную степень.
- Сеть сразу же разразилась возмущением, ведь нардеп известен своими одиозными заявлениями и поступками.
- К слову, на защиту диссертации журналистов пропускали только по спискам. Конечно же, первыми туда попали журналисты медведчуковских телеканалов.
- Не обошлось во время защиты и без курьезов. Кива оконфузился, ведь не смог ответить на вопрос одного из членов приемной комиссии. Нардеп заверил, что ответит на него в следующей работе.
- Впоследствии уволили с работы научного руководителя Кивы Владимира Гурковского.