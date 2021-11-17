Не нашли новизну, хотя работа идеальная, – Кива о лишении звания кандидата наук

Илью Киву лишили звания кандидата наук. Сам нардеп заверил, что отреагировал на эту новость спокойно. Он считает свою научную работу идеальной и ничего в ней не будет менять.

Всю ситуацию одиозный нардеп назвал провокацией. Все якобы из-за того, что лишали его научного звания в день обысков.

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"В 14:00 во время обысков в доме моего ребенка мне позвонили из Министерства образования и сказали, что через 15 минут начнется заседание экспертного совета, где рассмотрят мою диссертацию", – рассказал Кива.

Нардеп не смог быть на заседании, уже впоследствии узнал вывод совета.

Было ли это спланированной акцией – не знаю, но совет вынес очень интересное решение. Плагиата нет, защита принимается, но, как оказалось, новизны в моей диссертации не хватает,

– пояснил Кива.

Сам нардеп с этим не соглашается. Он оценивает свою работу высоко и менять в ней ничего не будет. "Зачем? Она идеальна", – заверил Кива.

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