Не нашли новизну, хотя работа идеальная, – Кива о лишении звания кандидата наук

17 ноября 2021 , 14:05
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Источник:

24 канал

Илью Киву лишили звания кандидата наук. Сам нардеп заверил, что отреагировал на эту новость спокойно. Он считает свою научную работу идеальной и ничего в ней не будет менять.

Всю ситуацию одиозный нардеп назвал провокацией. Все якобы из-за того, что лишали его научного звания в день обысков.

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"В 14:00 во время обысков в доме моего ребенка мне позвонили из Министерства образования и сказали, что через 15 минут начнется заседание экспертного совета, где рассмотрят мою диссертацию", – рассказал Кива.

Нардеп не смог быть на заседании, уже впоследствии узнал вывод совета.

Было ли это спланированной акцией – не знаю, но совет вынес очень интересное решение. Плагиата нет, защита принимается, но, как оказалось, новизны в моей диссертации не хватает,
 –  пояснил Кива.

Сам нардеп с этим не соглашается. Он оценивает свою работу высоко и менять в ней ничего не будет. "Зачем? Она идеальна",  –  заверил Кива.

Справка. Правоохранители наведались к скандальному Киве с обысками 16 ноября.

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Диссертация Кивы: что известно

  • Кива еще 26 апреля заявил, что защитил кандидатскую диссертацию. Члены научного совета присвоили ему научную степень.
  • Сеть сразу же разразилась возмущением, ведь нардеп известен своими одиозными заявлениями и поступками.
  • К слову, на защиту диссертации журналистов пропускали только по спискам. Конечно же, первыми туда попали журналисты медведчуковских телеканалов.
  • Не обошлось во время защиты и без курьезов. Кива оконфузился, ведь не смог ответить на вопрос одного из членов приемной комиссии. Нардеп заверил, что ответит на него в следующей работе.
  • Впоследствии уволили с работы научного руководителя Кивы Владимира Гурковского.
Автор: Тетяна Пасічник