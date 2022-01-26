Не он "заказывает музыку" в Хорватии, – Климкин о скандальном заявлении Милановича

Владимиру Путину частично удается расшатывать трансатлантическую ситуацию в мире. Доказательством тому – заявление президента Хорватии Зорана Милановича.

Его слова неприятны и эмоциональны для украинцев. Скандальное заявление президента Хорватии в эфире 24 канала прокомментировал эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Волноваться о заявлении Милановича не нужно

По его словам, несмотря на эмоциональность, не следует особо обращать внимание на слова хорватского президента.

Не он (Миланович – 24 канал) заказывает музыку в Хорватии, а все же премьер,

– подчеркнул Климкин.

Он отметил, что не нужно беспокоиться о словах тех, кто на самом деле фокусируется на пророссийской логике. Нужно учитывать, все ли для нас делают партнеры и достаточная ли у нас степень координации.

В переговорах нужно единство

"Я уже говорил о планах Эммануэля Макрона предложить деэскалацию Путину. Я бы хотел, чтобы Запад вел переговоры в единстве – как главный принцип, чтобы не было американской, французской, немецкой, итальянской или хорватской позиции", – заметил он.

Пока трансатлантическая солидарность, как считает Климкин, держится, но существуют разногласия в позициях наших партнеров. "Это, конечно, играет на руку Путину", – добавил он.

Климкин рассказал о заявлении Милановича: смотрите видео

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