Не все это понимают: Путин может пойти на страшный шаг, если его не остановить в Украине

Если не остановить диктатора Владимира Путина в Украине, он пойдет дальше в Европу. Недаром некоторые европейские страны строят на границе с Россией фортификации.

Война понемногу перерастает в Третью мировую. Многие государства понимают угрозу, но, к сожалению, не все. Поэтому, как рассказала 24 Каналу председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, до сих пор не могут принять такие нужные решения для Украины.

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Как Запад может помочь остановить Путина

По словам Романовой, судьба мира решается именно в Украине. Если российская агрессия не перерастет в нечто большее, это будет чудо, и в значительной степени благодаря украинцам.

По ее мнению, Украине необходимо предоставить разрешение на использование западного дальнобойного оружия вглубь России и ввести в наше государство иностранный легион.

Понятно, что надо согласование. Но сколько можно?! Скоро 2025 год. Если это сейчас не остановить, Путин пойдет в Европу,

– отметила Ольга Романова.

Недаром страны Балтии на границе с Россией ставят противотанковые препятствия. Они понимают, кто следующий. И Польша это осознает, а вот Германия – нет. Хотя Берлин расположен в 70 километрах от польской границы. Что больше, Путин периодически вспоминает "как деды воевали с немцами". Но только Украина спасает Европу от агрессии диктатора.

Интересно! Полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон предположил, что российские элиты начинают критиковать Путина за финансирование войны за счет бедных. Значительная часть денег, выделенных на экономику, вероятно, идет в карманы коррумпированных лидеров.