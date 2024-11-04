Війна потроху переростає у Третю світову. Чимало держав розуміють загрозу, але, на жаль, не всі. Тому, як розповіла 24 Каналу голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, досі не можуть ухвалити такі потрібні рішення для України.

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Як Захід може допомогти зупинити Путіна

За словами Романової, доля світу вирішується саме в Україні. Якщо російська агресія не переросте у щось більше, це буде диво, і значною мірою завдяки українцям.

На її думку, Україні необхідно надати дозвіл на використання західної далекобійної зброї вглиб Росії та ввести в нашу державу іноземний легіон.

Зрозуміло, що треба погодження. Але скільки можна?! Скоро 2025 рік. Якщо це зараз не зупинити, Путін піде в Європу,

– зазначила Ольга Романова.

Недаремне країни Балтії на кордоні з Росією ставлять протитанкові перешкоди. Вони розуміють, хто наступний. І Польща це усвідомлює, а ось Німеччина – ні. Хоча Берлін розташований за 70 кілометрів від польського кордону. Що більше, Путін періодично згадує "як діди воювали з німцями". Але лише Україна рятує Європу від агресії диктатора.

Цікаво! Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон припустив, що російські еліти починають критикувати Путіна за фінансування війни коштом бідних. Значна частина грошей, виділених на економіку, ймовірно, йде в кишені корумпованих лідерів.