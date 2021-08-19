Не ожидаю, что приедет с подарками в Киев, – Зеленский о визите Меркель

Владимира Зеленского не беспокоит то, что перед визитом в Киев Ангела Меркель встретится с Владимиром Путиным. Украинский лидер подчеркнул: он может реалистично оценивать свои ожидания.

В то же время Зеленский не исключает варианта, что Меркель привезет в Киев определенные гарантии энергетической безопасности для Украины. Об этом она может договориться с Путиным во время визита в Москву.

Заметьте Будем прагматичными, – Зеленский о планах на встрече с Меркель и Байденом

Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она (Меркель – 24 канал) прибудет в Киев,

– подчеркнул Зеленский.

Среди гарантий, которые Меркель может привезти в Украину, – согласие России на поставку минимальных объемов газа, которые будут транспортироваться по газопроводной системе Украины в ЕС.

Подход Меркель к Москве – слишком мягкий

По словам Зеленского, Меркель руководствуется прагматичными соображениями в отношениях с Россией. Ее подход к стране-агрессору слишком мягкий.

Украинский лидер подчеркнул, что Россия до сих пор имеет влияние. Меркель не хочет сюрпризов во время выборов в Бундестаг, которые состоятся 26 сентября.

"Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансировки. Как по мне, то это уж слишком мягко",

– признался Зеленский.

Какие темы Меркель планирует обсудить с Путиным

В Москву Меркель прилетит 20 августа.

Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт рассказал, что на повестке дня есть ряд важных вопросов.

В частности, Меркель и Путин обсудят вопросы Украины, Афганистана и Беларуси.

Визит Меркель в Украину: главное