Не Патрон, но тоже симпатичный: в Украину приедет сапер-робопес от Boston Dynamics, – СМИ

23 июня 2022 , 05:56
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Источник:

Foreign Policy

В Украину приедет сапер-робопес, изготовленный компанией Boston Dynamics. Его предоставят нашему государству Соединенные Штаты Америки.

Соответствующую информацию сообщило издание, ссылаясь на собственные источники. Об этом стало известно 22 июня – на 119 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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В Украину приедет сапер-роботопес

Армия США согласилась предоставить одну из своих двух роботизированных собак, чтобы помочь американской некоммерческой организации очищать от мин и других боеприпасов Украину,
– говорится в сообщении.

Источник, знакомый с решением США, объяснил – разрушенную войной страну ждет восстановление на уровне Второй мировой войны. В частности, от неразорванных российских боеприпасов.

Робот-пес Spot предназначен для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов. Поэтому он может перетаскивать в общую яму опасное оружие. И со временем подрывать вместе 50 – 100 снарядов вдали от людей – не подвергая их опасности.

Известно, что собака может автоматически выполнять повторяющиеся задачи без помощи человека, а также работать в полевых условиях между деревьями и густыми лесными массивами.

Компания объяснила, что их разработка является эффективным инструментом для защиты людей от опасности и осмотра потенциально опасных материалов.

Обратите внимание! В 2021 году компания Boston Dynamics сообщила, что работа-пса оснастили рукой-манипулятором, что расширило спектр выполняемых задач. Кроме того, в 2022 году пес после обновления начал обходить препятствия, по дороге менять маршрут, а также – лапой открывать двери.

Последние новости о псе Патроне

  • Украинский пес Патрон является собакой Службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины. Известно, что пес 19 марта помог спасателям обнаружить более 90 взрывных устройств, которые установили российские оккупанты.
  • Пес Патрон стал известен на всю Украину, а также в мире. В частности, 8 мая пес получил награду от президента Украины. Владимир Зеленский наградил собаку орденом за преданную службу.
  • Патрон стал настолько популярен, что 27 мая ему присудили премию на Каннском кинофестивале. В частности, он получил кинопремию "Пальмовый пес". Патрон стал настоящей звездой мировой кинохроники, поэтому жюри приняло это решение.
  • После того, в начале июня, во Львове за 15 тысяч гривен продавали миску, из которой пил пес Патрон. Вырученные средства мужчина обещал отправить на поддержку ВСУ.
  • Что касается самого Патрона, то следует вспомнить, что он – джек-рассел-терьер. Псу только 2 года и он относительно недавно работает с черниговскими спасателями и вообще в ГСЧС.

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Автор: Діана Квасневська