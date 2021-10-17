Не по ошибке, а с ошибками, Данилов объяснил путаницу в отношении 108 лиц из санкционного списка

Алексей Данилов заявил, что в майский список "воров в законе" внесли 108 лиц "не по ошибке, а с ошибками в данных". По его словам, все неточности уже исправлены.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что правоохранители, допустившие погрешности транслитерации, были наказаны.

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Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены,

– сказал Алексей Данилов.

Он указал, что среди более 650 человек был один, который оказался в перечне случайно, и санкции по отношению к нему уже сняли. Кто это и почему его внесли в список – по личным мотивам или из-за какой-то конкретной ошибки – чиновник не уточнил.

Ошибки в списке подсанкционных: кратко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 15 октября заявил, что из-за "сознательных или бессознательных ошибок" в список подсанкционных попали 108 человек.

Однако, мол, ошибки уже исправили, а 8 должностных лиц, к ним причастных, наказали: часть уволили из МВД, часть понизили в должностях. Впрочем, их имен или должностей не назвал.

В СМИ пишут, что говорится о Мехаке Алексаняне. В департаменте стратегических расследований Нацполиции, который составлял санкционные списки, эту информацию пока не прокомментировали.