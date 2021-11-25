Не поделили дорогу: на Волыни 73-летняя бабушка на скутере протаранила бус
Источник:Национальная полиция
Пенсионерка на скутере Viper врезалась в автомобиль Mercedes Sprinter в Ковеле на Волыни. Инцидент, в котором женщина получила травмы, произошел 24 ноября.
Авария произошла на перекрестке улиц Федьковича и Шевченко в Ковеле. 73-летняя женщина выезжала на скутере со второстепенной дороги на главную и не пропустила бус, за рулем которого была 43-летняя местная жительница.
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Что грозит пенсионерке
Правоохранители открыли дело о нарушении правил дорожного движения или использовании транспорта лицами, которые им управляют.
Женщина на скутере выезжала со второстепенной дороги на главную / Фото Нацполиции
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до трех лет. Также могут лишить права управлять на срок от трех до пяти лет.
ДТП с пенсионерами
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- В Броварах Киевской области в дорожно-транспортном происшествии погибла 81-летняя женщина. По данным правоохранителей, жизнь пенсионерки оборвалась на улице Степана Бандеры. Она решила перейти дорогу в неустановленном месте.
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