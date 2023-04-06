Не похоже на действия преступницы: психолог проанализировал поведение Треповой

Дарью Трепову, обвиняемую в убийстве военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, арестовали на два месяца. В сети появилось видео с мероприятия, где произошел инцидент. На нем видно, как девушка дарит пропагандисту статуэтку, в которой была спрятана взрывчатка.

Говорят, что Трепова была хорошо знакома с Татарским, однако на видео он почему-то называет ее Анастасией. Если они видятся не в первый раз, удивительно, почему девушка не назвала настоящего имени. Об этом 24 Канала сказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов.

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Трепова – подставная фигура

Как отметил Попов, больше выводов можно делать из другой видеозаписи – допроса Дарьи Треповой. Она не понимает, почему очутилась на этом месте. Стоит вспомнить, как она пообещала позже рассказать, кто передал ей статуэтку.

У нее была ярко выражена эмоция страха. Такого не бывает, когда человек вмонтирован в процесс, когда он знает, что происходит,

– подчеркнул психолог.

Если бы она знала, она была бы или шантажированной, или привлеченной, или, как написали пропагандисты, "феминисткой на грани с терроризмом". Всего этого не было.

После того, как в сети появилось видео с мероприятия, все стали обращать внимание на некоторые детали. Во-первых, девушка вручила статуэтку Татарскому и согласилась сесть рядом с ним. Во-вторых, Трепова спокойно вышла из заведения, безусловно, в шоковом состоянии после взрыва, но она никуда не торопилась.

Не было попытки скрыться с места происшествия как злоумышленник. Более того, она явно не знала о том, что будет взрыв. Если бы знала, что там есть взрывчатка, она бы отказалась садиться рядом,

– подчеркнул Попов.

Все это еще раз доказывает тот факт, акцентирует психолог, что Трепова – это подставная фигура.

"Она могла принести статуэтку, но не знать о том, что было внутри. У спецслужб это называется использование в темную", – отметил Попов.

Любопытно, что после инцидента девушка подстриглась. По словам психолога, она сменила имидж, поскольку осознала, что ее обвинят в преступлении. Наверное, она не знала, что именно взорвалось. Через несколько часов или даже минут в российских СМИ сообщили об этом.

Она поняла: "Это я принесла, это я буду обвинена". И после этого она принялась что-то с собой делать. Но эти два билета в Узбекистан, почему-то она была на той квартире, где ее всегда видели ... Это очень не похоже на то, как преступник пытается замести следы,

– подчеркнул психолог.

Пропагандистка Ольга Скабеева уверяет: Трепова знала, что вот-вот раздастся взрыв, так что "инстинктивно отвела от себя руки", чтобы защититься от него. Однако этот жест, говорит психолог, может свидетельствовать о банальной демонстрации эмоций.

"Потом она прикрыла руками лицо и принялась улыбаться. Когда есть смертельная угроза, девушка улыбаться не будет. Там будет страх, печаль, но точно не улыбка. Кстати, улыбка очень искренняя", – подытожил кандидат психологических наук Дмитрий Попов.

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