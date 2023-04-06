Подейкують, що Трепова була добре знайома з Татарським, однак на відео він чомусь називає її Анастасією. Якщо вони бачаться не вперше, дивно, чому дівчина не назвала справжнього імені. Про це 24 Каналу сказав кандидат психологічних наук Дмитро Попов.

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Трепова – підставна фігура

Як зауважив Попов, більше висновків можна робити з іншого відеозапису – допиту Дар'ї Трепової. Вона не розуміє, чому вона опинилася на цьому місці. Варто згадати, як вона пообіцяла пізніше розповісти, хто саме передав їй статуетку.

У неї була яскраво виражена емоція страху. Такого не буває, коли людина вмонтована в процес, коли вона знає, що відбувається,

– наголосив психолог.

Якби вона знала, вона б була або шантажованою, або залученою, або, як написали пропагандисти, "феміністкою на межі з тероризмом". Всього цього не було.

Після того, як у мережі з'явилося відео із заходу, усі почали звертати увагу на деякі деталі. По-перше, дівчина вручила статуетку Татарському і погодилася сісти поруч із ним. По-друге, Трепова спокійно вийшла із закладу, безумовно, в шоковому стані після вибуху, але вона нікуди не поспішала.

Не було намагання втекти з місця події як зловмисник. Ба більше, вона явно не знала про те, що буде вибух. Якби знала, що там є вибухівка, вона б відмовилася сідати поруч,

– підкреслив Попов.

Усе це ще раз доводить той факт, акцентує психолог, що Трепова – це підставна фігура.

"Вона могла принести статуетку, але не знати про те, що було всередині. У спецслужб це називається використання "в темну", – зазначив Попов.

Цікаво, що після інциденту дівчина підстриглася. За словами психолога, вона змінила імідж, оскільки усвідомила, що її звинуватять у злочині. Напевно, вона не знала, що саме вибухнуло. За декілька годин чи навіть хвилин у російських ЗМІ повідомили про це.

Вона зрозуміла: "Це я принесла, це я буду звинувачена". І після цього вона почала щось із собою робити. Але два квитки в Узбекистан, чомусь вона була на тій квартирі, де її завжди бачили… Це дуже не схоже на те, як злочинець намагається замести сліди,

– наголосив психолог.

Пропагандистка Ольга Скабєєва запевняє: Трепова знала, що ось-ось пролунає вибух, тож "інстинктивно відвела від себе руки", аби захиститися від нього. Проте цей жест, каже психолог, може свідчити про банальну демонстрацію емоцій.

"Потім вона прикрила руками обличчя і почала посміхатися. Коли є смертельна загроза, дівчина посміхатися не буде. Там буде страх, печаль, але точно не посмішка. До речі, посмішка дуже щира", – підсумував кандидат психологічних наук Дмитро Попов.

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