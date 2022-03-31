Не покидаем Офис Президента – Ермак о том, как для него и Зеленского началась война

В здании Офиса Президента приняли беспрецедентные меры. По словам главы ОП Андрея Ермака, они необходимы для безопасности главы государства Владимира Зеленского.

Чтобы попасть в офис Президента, нужно пройти строгий контроль. На это обратили внимание журналисты, которые брали интервью у Андрея Ермака, сообщает 24 канал.

К теме Зеленский стал лидером свободного мира, – Ермак

Зеленский и Ермак не покидают ОП с начала полномасштабного российского вторжения

Глава ОП отметил, что все принятые меры должны уберечь прежде всего Владимира Зеленского. Ведь российские оккупанты уже совершили несколько покушений на жизнь президента Украины.

Президент сегодня является символом сопротивления украинцев, символом борьбы украинцев. Он находится здесь с самого начала,

– подчеркнул Ермак.

Несмотря на то, что многие мировые лидеры рекомендовали Зеленскому покинуть территорию Украины еще в первые дни полномасштабной войны, он отказался это сделать и остался в Киеве.

О первых ракетных обстрелах и столкновениях на границе я получил информацию практически сразу. Через 40 минут я был в Офисе. Когда приехал, президент уже был на месте. После этого все эти дни мы не покидаем ОП,

– подытожил Андрей Ермак.

Он отметил, что это не героизм со стороны представителей украинской власти. Они просто делают то, что должно. Настоящими героями являются воины ВСУ, отстаивающие нашу независимость и государственность на фронте.

Брифинг Подоляка после переговоров в Турции: видео