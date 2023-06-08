Это точно не помогает наступлению, – Зеленский о влиянии подрыва Каховской ГЭС на действия ВСУ

Россияне всячески пытаются замедлить шаги Украины по неизбежной деоккупации ее территорий. Ради этого они предпринимают такие страшные и отчаянные шаги, как подрыв Каховской ГЭС и затопление даже захваченных ими земель.

Такие шаги действительно не способствуют быстрому контрнаступлению ВСУ. Об этом в интервью немецкому изданию рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

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Российская сторона понимает, что проигрывает в этом сражении, и это только вопрос времени. Поэтому на этом пути они такими шагами замедляют процесс нашей деоккупации.

– прокомментировал президент подрыв россиянами Каховской дамбы.

Он подчеркнул, что ее разрушение "точно не помогает наступлению".

"Кроме того, что это человеческая и экологическая трагедия, это точно не помогает наступлению", – объяснил Зеленский.

В то же время, раскрывать детали о конкретном влиянии подрыва Каховской ГЭС на контрнаступательные действия Киева он не стал.

В любом случае: когда будут результаты контрнаступления, то все увидят, что оно идет, и все увидят эти результаты,

– заверил глава государства.

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Подрыв Каховской ГЭС: зачем это оккупантам