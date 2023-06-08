Это точно не помогает наступлению, – Зеленский о влиянии подрыва Каховской ГЭС на действия ВСУ
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Россияне всячески пытаются замедлить шаги Украины по неизбежной деоккупации ее территорий. Ради этого они предпринимают такие страшные и отчаянные шаги, как подрыв Каховской ГЭС и затопление даже захваченных ими земель.
Такие шаги действительно не способствуют быстрому контрнаступлению ВСУ. Об этом в интервью немецкому изданию рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.
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Российская сторона понимает, что проигрывает в этом сражении, и это только вопрос времени. Поэтому на этом пути они такими шагами замедляют процесс нашей деоккупации.
– прокомментировал президент подрыв россиянами Каховской дамбы.
Он подчеркнул, что ее разрушение "точно не помогает наступлению".
"Кроме того, что это человеческая и экологическая трагедия, это точно не помогает наступлению", – объяснил Зеленский.
В то же время, раскрывать детали о конкретном влиянии подрыва Каховской ГЭС на контрнаступательные действия Киева он не стал.
В любом случае: когда будут результаты контрнаступления, то все увидят, что оно идет, и все увидят эти результаты,
– заверил глава государства.
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Подрыв Каховской ГЭС: зачем это оккупантам
- Российские военные в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС, чем повлекли масштабные и разрушительные затопления украинских территорий.
- Интересно, что им самим пришлось бежать из "первой линии обороны" на левобережье Херсонской области, поскольку подрыв оказался сильнее, чем они планировали.
- Такие действия вызваны тем, что оккупанты ужасно боятся украинского контрнаступления. Следовательно, не в силах оборонять захваченное, они решили его утопить.
- Кроме того, действия врага повлияли и на аннексированный Крым. Оккупированный с 2014 года полуостров снова останется без воды, проблема для него – катастрофическая.