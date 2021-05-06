Не понимаю, что такое "откат" назад, я иду только вперед, – Зеленский о реформах в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нет "отката" антикоррупционных реформ. В то же время на вопрос о назначении Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз" он не ответил.
Источник:Офис Президента
Зеленский проигнорировал вопрос журналистки о ситуации в "Нафтогазе". Это произошло во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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Что случилось на пресс-конференции
Журналистка задала Зеленскому и Блинкену несколько вопросов. В частности, о российских военных на границе с Украиной, военной поддержке Украины и действиях НАТО, расширении дипломатических действий США, влиянии экс-адвоката Дональда Трампа – Руди Джулиани – на "откат" антикоррупционных реформ в Украине и о ситуации со сменой главы "Нафтогаза".
На вопрос о ситуации вокруг "Нафтогаза" глава государства уточнил у журналистки, какое отношение к этому имеет Джулиани. В ответ работница СМИ объяснила, что вопросы об экс-адвокате Трампа и "Нафтогазе" не связаны между собой. После того, президент прокомментировал только Джулиани, а вопрос о компании проигнорировал.
Как ответил Зеленский
Президент рассказал о земельной реформе и конкурсах на должность руководителя антикоррупционной прокуратуры. Кроме того, он прокомментировал ситуацию вокруг Конституционного Суда и вспомнил закон о водном транспорте и банковский закон.
Я не понимаю, что такое откат назад, как правило, я только иду вперед,
– заявил глава государства.
Реакция Блинкена
Госсекретарь США добавил, что во время встречи с Зеленским политики обсуждали продолжение работы в направлении корпоративного управления.
"Этот вопрос чрезвычайно важен. В частности это касается "Нафтогаза", но не только его. Это касается основных институтов", – объяснил Блинкен.
Коротко о скандале вокруг "Нафтогаза"
- 28 апреля Кабмин признал работу компании неудовлетворительной. Из-за миллиардных убытков Андрея Коболева уволили с должности главы правления "Нафтогаза".
- Кроме того, правительство уволило членов наблюдательного совета, однако впоследствии их переизбрали в том же составе.
- На место нового руководителя назначили и.о. министра энергетики Юрия Витренко.
- 30 апреля все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" подали в отставку. Прекращение полномочий вступит в силу 14 мая.
- Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Белый дом крайне обеспокоен решением распустить наблюдательный совет и заменить руководство "Нафтогаза".
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