Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нет "отката" антикоррупционных реформ. В то же время на вопрос о назначении Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз" он не ответил.

Зеленский проигнорировал вопрос журналистки о ситуации в "Нафтогазе". Это произошло во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Что случилось на пресс-конференции

Журналистка задала Зеленскому и Блинкену несколько вопросов. В частности, о российских военных на границе с Украиной, военной поддержке Украины и действиях НАТО, расширении дипломатических действий США, влиянии экс-адвоката Дональда Трампа – Руди Джулиани – на "откат" антикоррупционных реформ в Украине и о ситуации со сменой главы "Нафтогаза".

На вопрос о ситуации вокруг "Нафтогаза" глава государства уточнил у журналистки, какое отношение к этому имеет Джулиани. В ответ работница СМИ объяснила, что вопросы об экс-адвокате Трампа и "Нафтогазе" не связаны между собой. После того, президент прокомментировал только Джулиани, а вопрос о компании проигнорировал.

Как ответил Зеленский

Президент рассказал о земельной реформе и конкурсах на должность руководителя антикоррупционной прокуратуры. Кроме того, он прокомментировал ситуацию вокруг Конституционного Суда и вспомнил закон о водном транспорте и банковский закон.

Я не понимаю, что такое откат назад, как правило, я только иду вперед,

– заявил глава государства.

Реакция Блинкена

Госсекретарь США добавил, что во время встречи с Зеленским политики обсуждали продолжение работы в направлении корпоративного управления.

"Этот вопрос чрезвычайно важен. В частности это касается "Нафтогаза", но не только его. Это касается основных институтов", – объяснил Блинкен.

Коротко о скандале вокруг "Нафтогаза"