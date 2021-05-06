Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні немає "відкату" антикорупційних реформ. Водночас на питання щодо призначення Юрія Вітренка головою правління "НАК Нафтогаз" він не відповів.

Зеленський проігнорував запитання журналістки про ситуацію в "Нафтогазі". Це сталося під час пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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Що трапилося на пресконференції

Журналістка поставила Зеленському та Блінкену кілька питань. Зокрема, про російських військових на кордоні з Україною, військову підтримку України і дії НАТО, розширення дипломатичних дій США, вплив ексадвоката Дональда Трампа – Руді Джуліані – на "відкат" антикорупційних реформ в Україні та про ситуацію зі зміною глави "Нафтогазу".

На запитання про ситуацію навколо "Нафтогазу" глава держави уточнив у журналістки, який стосунок до цього має Джуліані. У відповідь працівниця ЗМІ пояснила, що питання про ексадвоката Трампа і "Нафтогаз" не пов'язані між собою. Після того президент прокоментував лише Джуліані, а питання про компанію проігнорував.

Як відповів Зеленський

Президент розповів про земельну реформу і конкурси на посаду керівника антикорупційної прокуратури. Крім того, він прокоментував ситуацію навколо Конституційного Суду та згадав закон про водний транспорт і банківський закон.

Я не розумію, що таке відкат назад, зазвичай, я тільки йду вперед

– заявив глава держави.

Реакція Блінкена

Держсекретар США додав, що під час зустрічі із Зеленським політики обговорювали продовження роботи в напрямку корпоративного управління.

"Це питання надзвичайно важливе. Зокрема це стосується "Нафтогазу", але не тільки його. Це стосується основних інститутів", – пояснив Блінкен.

Коротко про скандал довкола "Нафтогазу"