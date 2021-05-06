Не розумію, що таке "відкат" назад, я йду тільки вперед, – Зеленський про реформи в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні немає "відкату" антикорупційних реформ. Водночас на питання щодо призначення Юрія Вітренка головою правління "НАК Нафтогаз" він не відповів.
Джерело:Офіс Президента
Зеленський проігнорував запитання журналістки про ситуацію в "Нафтогазі". Це сталося під час пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
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Що трапилося на пресконференції
Журналістка поставила Зеленському та Блінкену кілька питань. Зокрема, про російських військових на кордоні з Україною, військову підтримку України і дії НАТО, розширення дипломатичних дій США, вплив ексадвоката Дональда Трампа – Руді Джуліані – на "відкат" антикорупційних реформ в Україні та про ситуацію зі зміною глави "Нафтогазу".
На запитання про ситуацію навколо "Нафтогазу" глава держави уточнив у журналістки, який стосунок до цього має Джуліані. У відповідь працівниця ЗМІ пояснила, що питання про ексадвоката Трампа і "Нафтогаз" не пов'язані між собою. Після того президент прокоментував лише Джуліані, а питання про компанію проігнорував.
Як відповів Зеленський
Президент розповів про земельну реформу і конкурси на посаду керівника антикорупційної прокуратури. Крім того, він прокоментував ситуацію навколо Конституційного Суду та згадав закон про водний транспорт і банківський закон.
Я не розумію, що таке відкат назад, зазвичай, я тільки йду вперед
– заявив глава держави.
Реакція Блінкена
Держсекретар США додав, що під час зустрічі із Зеленським політики обговорювали продовження роботи в напрямку корпоративного управління.
"Це питання надзвичайно важливе. Зокрема це стосується "Нафтогазу", але не тільки його. Це стосується основних інститутів", – пояснив Блінкен.
Коротко про скандал довкола "Нафтогазу"
- 28 квітня Кабмін визнав роботу компанії незадовільною. Через мільярдні збитки Андрія Коболєва звільнили з посади глави правління "Нафтогазу".
- Крім того, уряд звільнив членів наглядової ради, однак згодом їх переобрали у тому ж складі.
- На місце нового керівника призначили в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.
- 30 квітня всі члени наглядової ради "Нафтогазу" 30 квітня подали у відставку. Припинення повноважень набуде чинності 14 травня.
- Речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що Білий дім вкрай стурбований рішенням розпустити наглядову раду й замінити керівництво "Нафтогазу".
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